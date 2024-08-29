Кафельников: результат Рублёва во втором круге US Open заслуживает особого внимания

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал выступление Андрея Рублёва во втором круге US Open-2024.

«Результат Рублёва заслуживает особого внимания. Проиграть первые два сета, а потом выиграть матч — Андрей проявил силу воли. Молодец. Такие матчи придают уверенность в дальнейшем. Другое дело, не знаю, насколько матч был энергозатратным для Рублёва. Он полностью и потратил достаточно энергии уже на стадии 2-го круга. Как дальше будет с физическим состоянием Андрея я не знаю», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Рублёв одержал победу над представителем Франции Артуром Риндеркнешем со счётом 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 4 часа 9 минут.