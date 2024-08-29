«Камбэк эпического масштаба». ATP — о матче Рублёва с Риндеркнеша

Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) прокомментировала матч второго круга US Open-2024 c участием россиянина Андрея Рублёва и француза с Артуром Риндеркнешом. Встреча завершилась со счётом 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2.

«Камбэк эпического масштаба», — написала пресс-служба ATP в социальных сетях.

Встреча с участием россиянина и француза стала 113-й пятисетовой в этом году на ТБШ и побила рекорд турниров «Большого шлема» в Открытую эру по количеству таких матчей в мужском одиночном разряде за календарный год. Ранее рекорд был установлен в 1992 году (112).

В третьем круге US Open – 2024 Андрей Рублёв встретится с Иржи Легечкой (Чехия). Действующим победителем Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.