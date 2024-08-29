Чесноков: Рублёв прошёл испытание, следующий матч на USO должен играть в два раза лучше

Заслуженный мастер спорта российский экс-теннисист Андрей Чесноков прокомментировал выступление Андрея Рублёва во втором круге US Open-2024.

«Риндеркнеш перед матчем с Рублёвым сыграл пятисетовый матч. Конечно, француз просто феноменально отыграл первые два сета. Во втором сете Рублёв больше пытался забить одним или двумя ударами. Когда во втором сете француз вёл с брейком, Андрей начал больше проходить через розыгрыш. Рублёв накормил Риндеркнеша по полной программе за два сета — у француза закончился бензин. Хорошая трудовая победа Рублёва.

Андрей прошёл настоящее испытание. Следующий матч он должен играть в два раза лучше. Думаю, психологически он будет более устойчив и спокоен. Матч с Риндеркнешем был тяжелее, чем будет следующий», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Встреча с участием россиянина и француза стала 113-й пятисетовой в этом году на ТБШ и побила рекорд турниров «Большого шлема» в Открытую эру по количеству таких матчей в мужском одиночном разряде за календарный год. Ранее рекорд был установлен в 1992 году (112).

