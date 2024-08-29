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Риндеркнеш — о матче с Рублёвым: я выпил 15 литров воды

Риндеркнеш — о матче с Рублёвым: я выпил 15 литров воды
Артур Риндеркнеш
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Французский теннисист Артур Риндеркнеш высказался об условиях игры на US Open-2024 в матче против россиянина Андрея Рублёва. Встреча продолжалась 4 часа 6 минут и завершилась в пользу россиянина. Счёт — 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2.

«У нас есть шланг, по которому поступает свежий воздух, он приносит много пользы, но этого недостаточно. Рядом с ним в лотке лежал пакет со льдом, а также ледяное полотенце, которое я надевал на шею каждый раз, когда менял сторону. Я выпил, по‑моему, 15 литровых бутылок, значит, я выпил 15 литров. Я съел всё, что мог, но в такую ​​жару есть так тяжело. Это было экстремально.

Я жду того дня, когда произойдет несчастный случай. Мы на площадке как собаки, ни один игрок не сдаёт назад, мы не думаем, несемся вперед, температура 4000 градусов, это опасно. В этом году более «медленные» мячи, поэтому розыгрыши более продолжительные, матчи дольше. И паузы между розыгрышами всё короче. Даниил Медведев как‑то сказал, что однажды на площадке кто‑нибудь умрёт. Умрёт — не умрёт, я не знаю, но что‑то произойдет.

Хотел бы признать, что судья отнёсся к нам с пониманием. Он позволил нам сделать ещё один перерыв. Судьи не всегда столь снисходительны. Я согласился на добровольное предупреждение, потому что больше не мог терпеть, Рублёв, по‑моему, нет. Влажность усложняет ситуацию. Ты очень мокрый. Я переобулся раза 3, футболок, использовал 12 или 13», — приводит слова Риндеркнеша L’Equipe.

US Open (м). 2-й круг
28 августа 2024, среда. 20:45 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		5 6 6 6
6 		7 1 2 2
             
Артур Риндеркнеш
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Артур Риндеркнеш
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