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Янчук: Рублёв бьёт себя ракеткой по коленям, но всегда настроен на борьбу до конца

Янчук: Рублёв бьёт себя ракеткой по коленям, но всегда настроен на борьбу до конца
Андрей Рублёв
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о характере российского теннисиста Андрея Рублёва. В матче второго круга US Open-2024 шестая ракетка мира совершил камбэк и в пятисетовом противостоянии переиграл француза Артура Риндеркнеша.

«Рублёв переломил ход матча за счёт характера — это его сильная сторона. У Андрея есть неистребимое желание и воля к победе. Рублёв бьёт себя ракеткой по коленям, но всегда настроен на борьбу до самого конца. Это желание к победе в трудную минуту выручает Рублёва. Андрей прошёл суровое испытание. Хорошо, что есть передышка в один день для восстановления. Думаю, он сумеет восстановиться и с большим чувством мяча будет играть следующий матч», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

US Open (м). 2-й круг
28 августа 2024, среда. 20:45 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		5 6 6 6
6 		7 1 2 2
             
Артур Риндеркнеш
56
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш

Встреча с участием россиянина и француза стала 113-й пятисетовой в этом году на ТБШ и побила рекорд турниров «Большого шлема» в Открытую эру по количеству таких матчей в мужском одиночном разряде за календарный год. Ранее рекорд был установлен в 1992 году (112).

Календарь матчей US Open-2024
Турнирная сетка US Open-2024
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