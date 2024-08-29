Янчук: Рублёв бьёт себя ракеткой по коленям, но всегда настроен на борьбу до конца

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о характере российского теннисиста Андрея Рублёва. В матче второго круга US Open-2024 шестая ракетка мира совершил камбэк и в пятисетовом противостоянии переиграл француза Артура Риндеркнеша.

«Рублёв переломил ход матча за счёт характера — это его сильная сторона. У Андрея есть неистребимое желание и воля к победе. Рублёв бьёт себя ракеткой по коленям, но всегда настроен на борьбу до самого конца. Это желание к победе в трудную минуту выручает Рублёва. Андрей прошёл суровое испытание. Хорошо, что есть передышка в один день для восстановления. Думаю, он сумеет восстановиться и с большим чувством мяча будет играть следующий матч», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Встреча с участием россиянина и француза стала 113-й пятисетовой в этом году на ТБШ и побила рекорд турниров «Большого шлема» в Открытую эру по количеству таких матчей в мужском одиночном разряде за календарный год. Ранее рекорд был установлен в 1992 году (112).

