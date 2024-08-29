Алькарас — Синнеру: берегись Янник, мой брат подаёт лучше тебя

Карлос Алькарас во время тренировки на US Open-2024 обратился к Яннику Синнеру, который был на соседнем корте. Испанец пошутил над первой ракеткой мира и обратил его внимание на силу подачи своего брата Альваро Алькараса.

«Берегись, Янник, этот парень [брат Алькараса] подаёт лучше тебя», — приводит слова спортсмена Mundo Deportivo.

Сегодня, 29 августа, Янник Синнер сыграет против 20-летниего американского теннисиста Алекс Михельсен в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2024. Встреча начнётся не ранее 19:00 мск.

Открытый чемпионат США — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является сербский теннисист олимпийский чемпион 2024 года Новак Джокович.

