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Дмитрий Турсунов: Соболенко идёт по пути Шараповой: живёт в Майами, взяла ТБШ

Дмитрий Турсунов: Соболенко идёт по пути Шараповой: живёт в Майами, взяла ТБШ
Дмитрий Турсунов
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Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о белорусской теннисистке Арине Соболенко.

«За пределами России Мария Шарапова не воспринимается как русская. Да, все знают, что она из России, но она никогда не воспринималась как истинно русская теннисистка: идеальный английский, всё время жила в Америке. Так что она успешно вышла из этого восприятия чисто российской девочки из восточной Европы. Соболенко, возможно, идёт по этому [же] пути: живёт в Майами, с титулами турниров Большого шлема», – сказал Турсунов в эфире теннисного шоу BetBoom Tennis.

Ранее Турсунов выделил трёх сильнейших игроков на сегодняшний день. Ими стали Карлос Алькарас, Янник Синнер и Александр Зверев.

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