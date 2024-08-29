€6 млн получит победитель выставочного турнира в Эр-Рияде

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€6 млн получит победитель выставочного турнира, который состоится в октябре этого года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Об этом сообщили в Punto de Break.

Уточняется, что соревнования пройдут с 16 по 19 октября. Среди участников Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас, Новак Джокович, Даниил Медведев, Янник Синнер и Хольгер Руне. Каждый из них получит также за участие €1,5 млн.

Напомним, сегодня, 29 августа, Янник Синнер сыграет против 20-летниего американского теннисиста Алекса Михельсена в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2024. Встреча начнётся не ранее 19:00 мск.

Открытый чемпионат США — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является сербский теннисист олимпийский чемпион 2024 года Новак Джокович.