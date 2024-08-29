Пробьются ли Даниил Медведев и Мирра Андреева в третий круг US Open?

Сегодня, 29 августа, в Нью-Йорке продолжится Открытый чемпионат США — 2024 по теннису. На корта ТБШ состоятся матчи второго круга соревнований в женском и мужском одиночных разрядах. Свои встречи также проведут российские спортсмены, среди которых 5-я ракетка мира Даниил Медведев и 23-й номер мирового рейтинга Мирра Андреева.

«Чемпионат» предлагает предсказать исход поединков Андреевой и Медведева на US Open-2024.

В ночь с 29 на 30 августа, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет с венгром Фабианом Марожаном (51-й номер рейтинга ATP) на стадионе «Луи Армстронг Стэдиум» не ранее 2:00 мск. А Мирра Андреева встретится с 59-й ракеткой мира американской теннисисткой Эшлин Крюгер. Встреча пройдёт на корте Новый Грэндстэнд стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» и начнётся не ранее 19:30 мск.