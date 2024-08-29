Турсунов: Рублёву нужно много матчей, чтобы быть уверенным. Иначе он сойдёт с ума

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался относительно Андрея Рублёва.

«Андрей Рублёв – это человек, которому нужен объём матчей. Он очень нервничает, переживает, всегда максимально хочет показать результат. Но он такой и на тренировках. Ни разу не видел его на корте другим. Он сильно переживает по поводу всего. Это человек, которому всегда нужно играть эти матчи [речь о выставочном турнире UTS, который состоялся за несколько дней до US Open], чтобы чувствовать уверенность. Она у него быстро улетучивается: достаточно одного неудачного результата. И ему надо постоянно накапливать эти матчи, чтобы чувствовать эту уверенность. И если он просто будет тренироваться три недели, он сойдёт с ума: раскрошит все ракетки. Не его путь», – сказал Турсунов в эфире теннисного шоу BetBoom Tennis.

Ранее Турсунов выделил трёх сильнейших игроков на сегодняшний день. Ими стали Карлос Алькарас, Янник Синнер и Александр Зверев.

