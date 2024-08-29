Пивоварова: Синнера жалко, но, в то же время, почему у нас двойные стандарты?

Российская теннисистка Анастасия Пивоварова прокомментировала допинг-скандал с участием первой ракетки мира Янника Синнера.

«В данном кейсе мне жалко Синнера, потому что с начала этого года он фантастически играет, выигрывает матчи и в шикарной форме находится. И вот в такую ситуацию попасть… Мне не кажется, что он принимал какой-то серьёзный допинг. Кажется, что это действительно случайность. Но, в то же время, почему у нас двойные стандарты, когда кто-то быстро выходит из этой ситуации, а кто-то долго ждёт решения суда? Кого-то наказывают, а кого-то нет», – сказала Пивоварова в эфире теннисного шоу BetBoom Tennis.

Сегодня, 29 августа, Янник Синнер сыграет против 20-летниего американского теннисиста Алекса Михельсена в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2024. Встреча начнётся не ранее 19:00 мск.

