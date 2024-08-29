Веснина: US Open — это небольшой дурдом, он самый громкий из всех ТБШ

Российская теннисистка олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина рассказала об атмосфере на Открытом чемпионате США.

«Когда у тебя есть титул или тот же финал за неделю до [большого турнира], это говорит о том, что ты чувствуешь мяч, ты в игре. Но многие, чтобы хорошо сыграть на ТБШ, пытаются приехать заранее. Потому что US Open – это небольшой дурдом. Он самый громкий из всех турниров «Большого шлема»: там очень много людей, все бегут, редко когда удаётся получить тренировочный корт, который ты бы хотел. Даже когда уже стоишь в топ-10 и просишь корт, который поближе, те, что у стадиона, – первые – тебе говорят: «Это корты для победителей US Open. Вы выигрывали?» На что ты отвечаешь: «Нет, не выигрывала, но я стою в топ-10». Специальный транспорт? От отелей, например, всегда идёт рейсовый автобус, куда набиваются человек 50: тренеры, родственники, жёны – все, кто с аккредитацией. Они от Манхэттена до Квинса добираются порядка часа, а пробки там суровые. И автобус порой может приехать позже», – сказала Веснина в эфире теннисного шоу BetBoom Tennis.

US Open—2024 проходит с 26 августа по 8 сентября.