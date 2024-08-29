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Елена Веснина: Медведев готов к тому, чтобы перевернуть этот сезон

Елена Веснина: Медведев готов к тому, чтобы перевернуть этот сезон
Даниил Медведев
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Российская теннисистка олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина оценила шансы Даниила Медведева на успешное выступление на US Open-2024.

«Первые два-три матча будут зависеть только от него: как он будет играть и чувствовать себя и физически, и психологически. Это важный аспект в игре Медведева. И у Дани эти силы есть даже в концовке сезона. После Цинциннати у него было достаточно времени, чтобы прилететь в Нью-Йорк, потренироваться, акклиматизироваться. Сейчас он как раз голоден – готов к тому, чтобы этот сезон перевернуть и улучшить в свою сторону», – сказала Веснина в эфире теннисного шоу BetBoom Tennis.

Открытый чемпионат США — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке (США).

Календарь матчей US Open-2024
Турнирная сетка US Open-2024
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