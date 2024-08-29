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«Получает удовольствие от тенниса». Селиваненко оценил игру Соболенко на US Open — 2024

«Получает удовольствие от тенниса». Селиваненко оценил игру Соболенко на US Open — 2024
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от матча второго круга US Open — 2024, в котором встретятся белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко и 31-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова.

US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2024, пятница. 18:00 МСК
Екатерина Александрова
31
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Соболенко пока уверенно продвигается по сетке US Open. Видно, что белоруска играет и получает удовольствие от тенниса. В личных встречах у Арины и Кати пока равновесие, но в любом случае каждый новый матч становится отдельным противостоянием, где забывается всё, что было до этого», — заявил Селиваненко Metaratings.by.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

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