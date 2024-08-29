«Нет, Рублёв не ждёт ребёнка». US Open отреагировал на забавный эпизод с россиянином
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв по ходу матча второго круга на US Open – 2024 забавно пожаловался своей команде на то, что переел.
US Open (м). 2-й круг
28 августа 2024, среда. 20:45 МСК
6
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 2
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56
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
«Я слишком много выпил, я слишком много съел, по ощущениям у меня в животе маленькая девочка», — сказал Рублёв при переходе, также жестом показывая беременность.
Фото: кадр из трансляции
«Нет, Андрей Рублев не ждёт ребёнка», — отреагировала на забавный эпизод пресс-служба US Open, добавив эмодзи «смех до слёз».
В матче второго круга US Open Рублёв со счётом 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2 обыграл 56-ю ракетку мира француза Артура Риндеркнеша. Следующим соперником россиянина в Нью-Йорке станет 38-я ракетка мира представитель Чехии Иржи Легечка.
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