«Нет, Рублёв не ждёт ребёнка». US Open отреагировал на забавный эпизод с россиянином

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв по ходу матча второго круга на US Open – 2024 забавно пожаловался своей команде на то, что переел.

«Я слишком много выпил, я слишком много съел, по ощущениям у меня в животе маленькая девочка», — сказал Рублёв при переходе, также жестом показывая беременность.

Фото: кадр из трансляции

«Нет, Андрей Рублев не ждёт ребёнка», — отреагировала на забавный эпизод пресс-служба US Open, добавив эмодзи «смех до слёз».

В матче второго круга US Open Рублёв со счётом 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2 обыграл 56-ю ракетку мира француза Артура Риндеркнеша. Следующим соперником россиянина в Нью-Йорке станет 38-я ракетка мира представитель Чехии Иржи Легечка.