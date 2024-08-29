Клара Таусон — Диана Шнайдер: россиянка выиграла первый сет второго круга US Open
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Сегодня, 29 августа, проходит матч второго круга турнира «Большого шлема» в женском одиночном разряде, где встречаются 18-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и 67-я ракетка мира датская теннисистка Клара Таусон. Шнайдер выиграла первый сет со счётом 6:4.
US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 18:10 МСК
67
Клара Таусон
К. Таусон
2-й сет
0 : 1
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|2
18
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Встреча проходит на корте №7 стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер». Прямые трансляции матчей осуществляют ESPN и Tennis Channel. В России официально прямые трансляции US Open увидеть нельзя.
Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.
Комментарии
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