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Клара Таусон — Диана Шнайдер: россиянка выиграла первый сет второго круга US Open

Клара Таусон — Диана Шнайдер: россиянка выиграла первый сет второго круга US Open
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Сегодня, 29 августа, проходит матч второго круга турнира «Большого шлема» в женском одиночном разряде, где встречаются 18-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и 67-я ракетка мира датская теннисистка Клара Таусон. Шнайдер выиграла первый сет со счётом 6:4.

US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 18:10 МСК
Клара Таусон
67
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
4 		1
6 		2
         
Диана Шнайдер
18
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Встреча проходит на корте №7 стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер». Прямые трансляции матчей осуществляют ESPN и Tennis Channel. В России официально прямые трансляции US Open увидеть нельзя.

Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

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