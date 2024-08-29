Ник Кирьос: как изменились времена… Я действительно наслаждаюсь теннисом Каспера Рууда

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос публично признал, что кардинально поменял мнение о трёхкратном финалисте турниров «Большого шлема» восьмой ракетке мира норвежце Каспере Рууде.

«Рууд появляется на радарах. Как изменились времена, я действительно наслаждаюсь, наблюдая за его теннисом. Реально говорю», — написал Кирьос в своих социальных сетях.

Кирьос написал это после победы (6:4, 6:2, 2:6, 7:6 (7:3)) Рууда над эффектным французом Гаэлем Монфисом во втором круге US Open — 2024.

Несколько лет назад Кирьос неоднократно жёстко проходился по Рууду, в частности, указывая на то, что Каспер якобы выигрывает лишь грунтовые турниры ATP-250. В одном из своих выпадов Ник сказал: «Я буду скорее смотреть, как высыхает краска, чем смотреть, как Рууд играет в теннис, скучно».