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Ник Кирьос: как изменились времена… Я действительно наслаждаюсь теннисом Каспера Рууда

Ник Кирьос: как изменились времена… Я действительно наслаждаюсь теннисом Каспера Рууда
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос публично признал, что кардинально поменял мнение о трёхкратном финалисте турниров «Большого шлема» восьмой ракетке мира норвежце Каспере Рууде.

«Рууд появляется на радарах. Как изменились времена, я действительно наслаждаюсь, наблюдая за его теннисом. Реально говорю», — написал Кирьос в своих социальных сетях.

Кирьос написал это после победы (6:4, 6:2, 2:6, 7:6 (7:3)) Рууда над эффектным французом Гаэлем Монфисом во втором круге US Open — 2024.

US Open (м). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 01:40 МСК
Каспер Рууд
8
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 2 7 7
4 		2 6 6 3
             
Гаэль Монфис
45
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

Несколько лет назад Кирьос неоднократно жёстко проходился по Рууду, в частности, указывая на то, что Каспер якобы выигрывает лишь грунтовые турниры ATP-250. В одном из своих выпадов Ник сказал: «Я буду скорее смотреть, как высыхает краска, чем смотреть, как Рууд играет в теннис, скучно».

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