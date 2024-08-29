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Даниил Медведев – Фабиан Марожан: текстовая онлайн-трансляция 2-го круга US Open – 2024

Даниил Медведев – Фабиан Марожан: текстовая онлайн-трансляция 2-го круга US Open – 2024
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В ночь на 30 августа чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (5) сразится с 51-й ракеткой мира представителем Венгрии Фабианом Марожаном за выход в третий круг Открытого чемпионата США – 2024. Данный поединок поставлен четвёртым запуском на втором по значимости корте, носящем имя Луи Армстронга и начнётся не ранее 2:00 мск.

US Open (м). 2-й круг
30 августа 2024, пятница. 02:00 МСК
Фабиан Марожан
51
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Не начался
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Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Фабиан Марожан во втором круге US Open – 2024.

Интересно, что несмотря на большой опыт выступления в ATP-туре Медведев и Марожан проведут первый матч на подобном уровне.

Медведев — прошлогодний финалист US Open. В финале 2023 года он со счётом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6 проиграл титулованному сербу Новаку Джоковичу.

Сетка мужского US Open - 2024
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