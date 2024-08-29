Гауфф — о социальных сетях: я могу тратить по 30 минут на блокировку хейтеров

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф затронула тему хейта в социальных сетях.

«Конечно это сложная тема. Мы получаем много неприятных сообщений, которые затрагивают нашу внешность, семью и другие важные вещи. Я могу тратить по 30 минут на блокировку таких людей, мне всё равно.

Они жалуются, что я блокирую по пустякам. Да, это так. Я не обязана читать о себе негативные вещи. Если ты вправе писать плохое, я имею право заблокировать тебя", — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Напомним, Гауфф является действующей чемпионкой Открытого чемпионата США. В прошлогоднем финале она обыграла белоруску Арину Соболенко. В третьем круге турнира в Нью-Йорке Гауфф встретится с 28-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной.