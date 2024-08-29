Анна Калинская уверенно вышла в третий круг US Open — 2024
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15-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская уверенно вышла в третий круг Открытого чемпионата США – 2024, который продлится до седьмого сентября.
US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 18:10 МСК
84
Анна Бондарь
А. Бондарь
Окончен
0 : 2
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15
Анна Калинская
А. Калинская
В матче второго круга турнира Калинская (15) со счётом 6:2, 6:4 обыграла 84-ю ракетку мира представительницу Венгрии Анну Бондарь.
Встреча Калинской с Бондарь продлилась 1 час и 16 минут. В её рамках Анна один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету её соперницы семь эйсов, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
За выход в 1/8 финала US Open Калинская сразится с победительницей матча Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 22) — Сара Соррибес-Тормо (Испания).
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