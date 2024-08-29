Анна Калинская уверенно вышла в третий круг US Open — 2024

15-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская уверенно вышла в третий круг Открытого чемпионата США – 2024, который продлится до седьмого сентября.

В матче второго круга турнира Калинская (15) со счётом 6:2, 6:4 обыграла 84-ю ракетку мира представительницу Венгрии Анну Бондарь.

Встреча Калинской с Бондарь продлилась 1 час и 16 минут. В её рамках Анна один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету её соперницы семь эйсов, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

За выход в 1/8 финала US Open Калинская сразится с победительницей матча Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 22) — Сара Соррибес-Тормо (Испания).