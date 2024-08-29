Диана Шнайдер вышла в третий круг Открытого чемпионата США — 2024

18-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг US Open — 2024. В матче второго раунда она обыграла 67-ю ракетку мира датскую теннисистку Клару Таусон. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 26 минут. В рамках встречи Шнайдер выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Таусон семь эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.