Диана Шнайдер вышла в третий круг Открытого чемпионата США — 2024
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18-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг US Open — 2024. В матче второго раунда она обыграла 67-ю ракетку мира датскую теннисистку Клару Таусон. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.
US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 18:10 МСК
67
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
0 : 2
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18
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Матч продолжался 1 час 26 минут. В рамках встречи Шнайдер выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Таусон семь эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.
Комментарии
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