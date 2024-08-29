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Роман Сафиуллин — Маттео Арнальди, результат матча 29 августа 2024, счет 0:3, 2-й круг US Open 2024 года

Роман Сафиуллин потерпел поражение во втором круге US Open — 2024
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57-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин завершил выступление на Открытом чемпионате США – 2024.

US Open (м). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 18:10 МСК
Маттео Арнальди
30
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
2 		4 4
             
Роман Сафиуллин
57
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

В матче второго круга Сафиуллин со счётом 2:6, 4:6, 4:6 проиграл 30-й ракетке мира представителю Италии Маттео Арнальди (30).

Встреча Сафиуллина с Арнальди продлилась 2 часа и 6 минут. В её рамках Роман три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Маттео семь эйсов, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В следующем раунде US Open Арнальди сразится с победителем матча Джордан Томпсон (Австралия) — Хуберт Хуркач (Польша, 7).

Мужской US Open — 2024 продлится до восьмого сентября. Действующим обладателем титула является серб Новак Джокович.

Сетка мужского US Open - 2024
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