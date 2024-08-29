Роман Сафиуллин потерпел поражение во втором круге US Open — 2024
Поделиться
57-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин завершил выступление на Открытом чемпионате США – 2024.
US Open (м). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 18:10 МСК
30
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|4
|4
57
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
В матче второго круга Сафиуллин со счётом 2:6, 4:6, 4:6 проиграл 30-й ракетке мира представителю Италии Маттео Арнальди (30).
Встреча Сафиуллина с Арнальди продлилась 2 часа и 6 минут. В её рамках Роман три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Маттео семь эйсов, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
В следующем раунде US Open Арнальди сразится с победителем матча Джордан Томпсон (Австралия) — Хуберт Хуркач (Польша, 7).
Мужской US Open — 2024 продлится до восьмого сентября. Действующим обладателем титула является серб Новак Джокович.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 августа 2024
-
20:41
-
20:32
-
20:29
-
20:15
-
19:36
-
19:28
-
19:27
-
19:04
-
18:54
-
18:54
-
18:35
-
18:26
-
17:38
-
16:30
-
15:55
-
15:35
-
15:15
-
14:42
-
14:33
-
14:21
-
13:10
-
12:49
-
12:33
-
12:30
-
12:30
-
11:59
-
11:45
-
11:30
-
11:24
-
11:20
-
11:15
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:55