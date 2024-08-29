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«Я могу навязать борьбу». Попырин — о матче с Джоковичем в третьем круге US Open — 2024

«Я могу навязать борьбу». Попырин — о матче с Джоковичем в третьем круге US Open — 2024
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Чемпион «Мастерса» в Монреале, 28-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин поделился ожиданиями от матча с сербским теннисистом второй ракеткой мира Новаком Джоковичем.

US Open (м). 3-й круг
30 августа 2024, пятница. 18:00 МСК
Алексей Попырин
28
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Не начался
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Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Он величайший игрок всех времен и один из лучших в мире прямо сейчас. Но я могу навязать борьбу. Он прибавляет в решающие моменты, так что мне нужно быть к этому готовым» – сказал Попырин после победы над Педро Мартинесом.

37-летний сербский теннисист, действующий чемпион US Open Новак Джокович уверенно вышел в третий круг турнира в США. В матче второго круга он на отказе обыграл соотечественника 109-ю ракетку мира Ласло Джере со счётом 6:4, 6:4, 2:0 (Rt). Открытый чемпионат США начался в понедельник, 26 августа, и завершится 8 сентября.

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