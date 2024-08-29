16-я ракетка мира Себастьян Корда в трёх сетах проиграл Махачу во 2-м круге US Open — 2024

16-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда завершил выступление на US Open – 2024.

В матче второго круга Корда (16) со счётом 2:6, 4:6, 2:6 уступил 39-й ракетке мира представителю Чехии Томашу Махачу.

Встреча Корды с Махачем продлилась 2 часа 2 минуты. В её рамках Себастьян шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Томаша четыре эйса, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Следующим соперником Махача в Нью-Йорке станет победитель матча Давид Гоффен (Бельгия) — Адриан Маннарино (Франция).

Мужской US Open — 2024 продлится до восьмого сентября. Действующим обладателем титула является серб Новак Джокович.