16-я ракетка мира Себастьян Корда в трёх сетах проиграл Махачу во 2-м круге US Open — 2024
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16-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда завершил выступление на US Open – 2024.
US Open (м). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 18:10 МСК
39
Томаш Махач
Т. Махач
Окончен
3 : 0
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16
Себастьян Корда
С. Корда
В матче второго круга Корда (16) со счётом 2:6, 4:6, 2:6 уступил 39-й ракетке мира представителю Чехии Томашу Махачу.
Встреча Корды с Махачем продлилась 2 часа 2 минуты. В её рамках Себастьян шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Томаша четыре эйса, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.
Следующим соперником Махача в Нью-Йорке станет победитель матча Давид Гоффен (Бельгия) — Адриан Маннарино (Франция).
Мужской US Open — 2024 продлится до восьмого сентября. Действующим обладателем титула является серб Новак Джокович.
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