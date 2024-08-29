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16-я ракетка мира Себастьян Корда в трёх сетах проиграл Махачу во 2-м круге US Open — 2024

16-я ракетка мира Себастьян Корда в трёх сетах проиграл Махачу во 2-м круге US Open — 2024
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16-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда завершил выступление на US Open – 2024.

US Open (м). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 18:10 МСК
Томаш Махач
39
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		2 4
             
Себастьян Корда
16
США
Себастьян Корда
С. Корда

В матче второго круга Корда (16) со счётом 2:6, 4:6, 2:6 уступил 39-й ракетке мира представителю Чехии Томашу Махачу.

Встреча Корды с Махачем продлилась 2 часа 2 минуты. В её рамках Себастьян шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Томаша четыре эйса, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Следующим соперником Махача в Нью-Йорке станет победитель матча Давид Гоффен (Бельгия) — Адриан Маннарино (Франция).

Мужской US Open — 2024 продлится до восьмого сентября. Действующим обладателем титула является серб Новак Джокович.

Сетка мужского US Open - 2024
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