Александрова и Блинкова не смогли выйти во второй круг парного разряда US Open — 2024

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Анна Блинкова завершили выступление в парном разряде Открытого чемпионата США — 2024. В матче первого круга россиянки в двух сетах уступили американским спортсменкам Кармен и Иване Корли. Встреча завершилась со счётом 1:6, 3:6.
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Матч продолжался 1 час 2 минуты. В рамках встречи Александрова и Блинкова выполнили одну подачу навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из пяти. На счету американок один эйс, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Открытый чемпионат США — 2024 станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.
- 29 августа 2024
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