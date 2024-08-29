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Александрова и Блинкова не смогли выйти во второй круг парного разряда US Open — 2024

Александрова и Блинкова не смогли выйти во второй круг парного разряда US Open — 2024
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Российские теннисистки Екатерина Александрова и Анна Блинкова завершили выступление в парном разряде Открытого чемпионата США — 2024. В матче первого круга россиянки в двух сетах уступили американским спортсменкам Кармен и Иване Корли. Встреча завершилась со счётом 1:6, 3:6.

US Open — парный разряд (ж). 1-й круг
29 августа 2024, четверг. 19:35 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
Е. Александрова А. Блинкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Кармен Корли
США
Кармен Корли
Ивана Корли
США
Ивана Корли
К. Корли И. Корли

Матч продолжался 1 час 2 минуты. В рамках встречи Александрова и Блинкова выполнили одну подачу навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из пяти. На счету американок один эйс, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Открытый чемпионат США — 2024 станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

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