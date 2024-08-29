Седьмая ракетка мира Хуберт Хуркач завершил выступление на US Open — 2024 во 2-м круге
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Седьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач завершил выступление на Открытом чемпионате США – 2024.
US Open (м). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 18:15 МСК
32
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Окончен
3 : 0
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7
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
В матче второго круга Хуркач (7) со счётом 6:7 (2:7), 1:6, 5:7 проиграл 32-й ракетке мира 30-летнему представителю Австралии Джордану Томпсону. Для Томпсона это первая в карьере победа над игроком из топ-10 мирового рейтинга на турнирах «Большого шлема».
Встреча Хуркача с Томпсоном продлилась 2 часа и 25 минут. В её рамках Хуберт шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Томпсона 13 эйсов, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.
Следующим соперником Томпсона на US Open станет 30-я ракетка мира итальянец Маттео Арнальди (30).
Комментарии
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