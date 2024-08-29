Седьмая ракетка мира Хуберт Хуркач завершил выступление на US Open — 2024 во 2-м круге

Седьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач завершил выступление на Открытом чемпионате США – 2024.

В матче второго круга Хуркач (7) со счётом 6:7 (2:7), 1:6, 5:7 проиграл 32-й ракетке мира 30-летнему представителю Австралии Джордану Томпсону. Для Томпсона это первая в карьере победа над игроком из топ-10 мирового рейтинга на турнирах «Большого шлема».

Встреча Хуркача с Томпсоном продлилась 2 часа и 25 минут. В её рамках Хуберт шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Томпсона 13 эйсов, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.

Следующим соперником Томпсона на US Open станет 30-я ракетка мира итальянец Маттео Арнальди (30).