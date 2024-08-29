Андреева — Крюгер: Мирра крупно проиграла в первом сете второго круга US Open — 2024

В эти минуты проходит матч второго круга турнира «Большого шлема» US Open — 2024 в женском одиночном разряде, где встречаются 23-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 59-я ракетка мира американская теннисистка Эшлин Крюгер. Андреева со счётом 1:6 проиграла в первом сете встречи, которая проходит на корте Новый Грэндстэнд стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».

В России официально прямые трансляции US Open увидеть нельзя. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.