Янник Синнер уверенно вышел в третий круг Открытого чемпионата США — 2024

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024 первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер уверенно вышел в третий круг US Open – 2024.

В матче второго круга Синнер (1) со счётом 6:4, 6:0, 6:2 обыграл 49-ю ракетку мира представителя США Алекса Михельсена.

Встреча Синнера с Михельсеном продлилась 1 час и 41 минуту. В её рамках Янник три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Алекса три эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Следующим соперником Синнера в Нью-Йорке станет победитель матча Маттия Беллуччи (Италия, Q) — Кристофер О'Коннелл (Австралия).

Мужской US Open — 2024 продлится до восьмого сентября. Действующим обладателем титула является серб Новак Джокович.