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Янник Синнер — Алекс Михельсен, результат матча 29 августа 2024, счет 3:0, 2-й круг US Open 2024 года

Янник Синнер уверенно вышел в третий круг Открытого чемпионата США — 2024
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Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024 первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер уверенно вышел в третий круг US Open – 2024.

US Open (м). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 19:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		0 2
             
Алекс Михельсен
49
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен

В матче второго круга Синнер (1) со счётом 6:4, 6:0, 6:2 обыграл 49-ю ракетку мира представителя США Алекса Михельсена.

Встреча Синнера с Михельсеном продлилась 1 час и 41 минуту. В её рамках Янник три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Алекса три эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Следующим соперником Синнера в Нью-Йорке станет победитель матча Маттия Беллуччи (Италия, Q) — Кристофер О'Коннелл (Австралия).

Мужской US Open — 2024 продлится до восьмого сентября. Действующим обладателем титула является серб Новак Джокович.

Сетка мужского US Open - 2024
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