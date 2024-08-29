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Каролина Плишкова снялась с матча 2-го круга US Open — 2024 после трёх розыгрышей

Каролина Плишкова снялась с матча 2-го круга US Open — 2024 после трёх розыгрышей
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Бывшая первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова не сумела завершить матч второго круга Открытого чемпионата США – 2024, который у женщин продлится до седьмого сентября.

US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 20:30 МСК
Каролина Плишкова
44
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Ясмин Паолини
5
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

За выход в третий круг турнира Плишкова, в данный момент занимающая 44-ю строчку рейтинга WTA, боролась с пятой ракеткой мира итальянкой Ясмин Паолини (5). Чешка подвернула правую ногу уже после трёх розыгрышей. К Каролине в бокс вышел физиотерапевт, однако помочь ей не смог. Плишкова снялась при счёте 30:15 в первом гейме.

Фото: трансляция Eurosport

В следующем круге US Open — 2024 Паолини сразится с 32-й ракеткой мира из Казахстана Юлией Путинцевой, которая в своём матче со счётом 6:1, 7:6 (7:4) обыграла представительницу Китая Синьюй Ван (40-я ракетка мира).

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