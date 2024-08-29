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Новак Джокович объявил о сотрудничестве с брендом, принадлежащим российскому бизнесмену

Новак Джокович объявил о сотрудничестве с брендом, принадлежащим российскому бизнесмену
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37-летний сербский теннисист, экс первая (ныне вторая) ракетка мира, действующий чемпион US Open Новак Джокович объявил о сотрудничестве с сетью премиальных отелей Aman, принадлежащей российскому бизнесмену Владиславу Доронину.

Отметим, амбассадорами Aman являются пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова и пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев.

На Олимпиаде-2024 Джокович впервые в карьере стал олимпийским чемпионом, в финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса. Таким образом, Новак оформил «Золотой карьерный «Шлем» — выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.

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