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Мирра Андреева — Эшлин Крюгер, результат матча 29 августа 2024, счет 0:2, 2-й круг US Open 2024 года

Мирра Андреева потерпела поражение от американки Крюгер во 2-м круге US Open – 2024
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде 23-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не сумела пробиться в третий круг Открытого чемпионата США – 2024, который у женщин продлится до седьмого сентября.

US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 20:35 МСК
Мирра Андреева
23
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Эшлин Крюгер
59
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер

В матче второго круга 17-летняя Андреева (21) со счётом 1:6, 4:6 проиграла 59-й ракетке мира 20-летней американке Эшлин Крюгер.

Встреча Андреевой с Крюгер продлилась 1 час и 5 минут. В её рамках Мирра четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Крюгер один эйс, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Следующей соперницей Крюгер на US Open станет победительница матча Людмила Самсонова (Россия, 16) — Мари Боузкова (Чехия).

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