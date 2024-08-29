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Эшлин Крюгер поделилась эмоциями после победы над Миррой Андреевой во втором круге US Open

Эшлин Крюгер поделилась эмоциями после победы над Миррой Андреевой во втором круге US Open
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Американская теннисистка 59-я ракетка мира Эшлин Крюгер прокомментировала выход в третий круг US Open — 2024. В матче второго круга она обыграла россиянку Мирру Андрееву. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4.

US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 20:35 МСК
Мирра Андреева
23
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Эшлин Крюгер
59
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер

«Я так счастлива. Рада, что попала в третий круг… Я просто наслаждалась матчем и публикой. Это заряжает. С нетерпением жду возможности играть на US Open. Рада возвращаться сюда. Это то, о чём ты мечтаешь как теннисист. Помню, как смотрела этот турнир, когда была маленькой. Попасть в третий круг — мечта», — сказала Крюгер после матча.

Следующей соперницей Крюгер на US Open станет победительница матча Людмила Самсонова (Россия, 16) — Мари Боузкова (Чехия). US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф.

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