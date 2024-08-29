Янчук: Андреева идёт по восходящей, переживать из-за вылета с US Open не нужно

Заслуженный тренер России Виктор Янчук отреагировал на вылет 17-летней россиянки Мирры Андреевой с US Open – 2024.

В матче второго круга 17-летняя Андреева (21) со счётом 1:6, 4:6 проиграла 59-й ракетке мира 20-летней американке Эшлин Крюгер.

«Увы, Андреева вылетела с US Open во втором круге. Но матч на матч не приходится. Мирра в стадии роста как теннисистка. Соперниц для неё сейчас очень много. То, что она вошла в третью десятку, не означает, что она должна побеждать и 50-ю ракетку мира. Для неё трудные соперники все, кто выше и ниже на несколько десятков позиций.

Если соперник бьющий, Мирре трудно, пока не хватает мощи. Но эти данные развиваются, Андреева прибавляет. С каждым шагом ей становится сложнее, к ней готовятся и серьёзно встречают. Но она пробьётся, у неё очень хороший боевой характер. Разнообразие и надёжность — главные преимущества Мирры. Пока от неё нельзя требовать. Надеяться и ожидать можно, но не требовать. Мирра идёт по восходящей, она состоится как игрок. Переживать не нужно», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.