Елена Рыбакина снялась с US Open — 2024

Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, снялась с US Open — 2024. Соперница Рыбакиной — 143-я ракетка мира 27-летняя представительница Франции Джессика Понше вышла в третий круг турнира.

Предположительно представительница Казахстана не смогла продолжить выступление на Открытом чемпионате США из-за травмы. Несмотря на непростой сезон, Рыбакина стала второй теннисисткой в 2024 году, количество виннерсов на турнирах категории WTA-1000 которой достигло отметки в 600.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.