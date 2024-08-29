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Ига Свёнтек вышла в 3-й круг US Open – 2024, отдав сопернице лишь один гейм

Ига Свёнтек вышла в 3-й круг US Open – 2024, отдав сопернице лишь один гейм
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек уверенно вышла в третий круг US Open – 2024, который продлится до седьмого сентября.

US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 21:20 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		1
         
Эна Сибахара
217
Япония
Эна Сибахара
Э. Сибахара

В матче второго круга 23-летняя Свёнтек (1) со счётом 6:0, 6:1 обыграла Эну Сибахару (Q). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 6 минут. В её рамках Свёнтек четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Сибахары ни одного эйса, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в 1/8 финала Открытого чемпионата США Свёнтек сразится с победительницей матча Элизабетта Коччаретто (Италия) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 25).

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