Ига Свёнтек вышла в 3-й круг US Open – 2024, отдав сопернице лишь один гейм

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек уверенно вышла в третий круг US Open – 2024, который продлится до седьмого сентября.

В матче второго круга 23-летняя Свёнтек (1) со счётом 6:0, 6:1 обыграла Эну Сибахару (Q). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 6 минут. В её рамках Свёнтек четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Сибахары ни одного эйса, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в 1/8 финала Открытого чемпионата США Свёнтек сразится с победительницей матча Элизабетта Коччаретто (Италия) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 25).