Ига Свёнтек вышла в 3-й круг US Open – 2024, отдав сопернице лишь один гейм
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек уверенно вышла в третий круг US Open – 2024, который продлится до седьмого сентября.
US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 21:20 МСК
1
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
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Эна Сибахара
Э. Сибахара
В матче второго круга 23-летняя Свёнтек (1) со счётом 6:0, 6:1 обыграла Эну Сибахару (Q). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 6 минут. В её рамках Свёнтек четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Сибахары ни одного эйса, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
За выход в 1/8 финала Открытого чемпионата США Свёнтек сразится с победительницей матча Элизабетта Коччаретто (Италия) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 25).
Комментарии
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