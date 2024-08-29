Юлия Путинцева обыграла Синьюй Ван во втором круге US Open — 2024

32-я ракетка мира из Казахстана Юлия Путинцева вышла во третий круг теннисного турнира US Open. В матче второго круга она обыграла 40-ю ракетку мира китаянку Синьюй Ван. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:6 в пользу представительницы Казахстана.



Матч продолжался 2 часа 7 минут. В рамках встречи Путинцева выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Ван один эйс, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.