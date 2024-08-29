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Юлия Путинцева обыграла Синьюй Ван во втором круге US Open — 2024

Юлия Путинцева обыграла Синьюй Ван во втором круге US Open — 2024
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32-я ракетка мира из Казахстана Юлия Путинцева вышла во третий круг теннисного турнира US Open. В матче второго круга она обыграла 40-ю ракетку мира китаянку Синьюй Ван. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:6 в пользу представительницы Казахстана.

US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 18:10 МСК
Юлия Путинцева
32
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
1 		6 4
         
Синьюй Ван
40
Китай
Синьюй Ван
С. Ван


Матч продолжался 2 часа 7 минут. В рамках встречи Путинцева выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Ван один эйс, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

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