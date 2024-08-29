Анастасия Потапова вышла в третий круг US Open — 2024, где может сразиться с Осакой

38-я ракетка мира 23-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) вышла в третий круг Открытого чемпионата США – 2024, который у женщин продлится до седьмого сентября.

В матче второго круга Потапова со счётом 6:3, 6:4 обыграла 199-ю ракетку мира представительницу США Варвару Лепченко (Q).

Встреча Потаповой с Лепченко продлилась 1 час и 29 минут. В её рамках Потапова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Лепченко три эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

За выход в 1/8 финала US Open — 2024 Потапова сразится с победительницей матча Наоми Осака (Япония, WC) — Каролина Мухова (Чехия).