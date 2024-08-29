Людмила Самсонова одержала волевую победу над Боузковой во втором круге US Open — 2024
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16-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий круг US Open — 2024. В матче второго раунда она обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6, 6:3.
US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 20:25 МСК
45
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
1 : 2
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|7 7
|6
16
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Продолжительность встречи составила 2 часа 48 минут. За это время Самсонова выполнила 12 эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три из шести брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре подачи навылет, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале обыграла белоруску Арину Соболенко.
Комментарии
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