Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Людмила Самсонова одержала волевую победу над Боузковой во втором круге US Open — 2024

Людмила Самсонова одержала волевую победу над Боузковой во втором круге US Open — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

16-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий круг US Open — 2024. В матче второго раунда она обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6, 6:3.

US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 20:25 МСК
Мари Боузкова
45
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 1 3
3 		7 7 6
         
Людмила Самсонова
16
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Продолжительность встречи составила 2 часа 48 минут. За это время Самсонова выполнила 12 эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три из шести брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре подачи навылет, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале обыграла белоруску Арину Соболенко.

Материалы по теме
Павлюченкова бьётся за 3-й круг US Open! Мирра проиграла, а Медведев ждёт. LIVE!
Live
Павлюченкова бьётся за 3-й круг US Open! Мирра проиграла, а Медведев ждёт. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android