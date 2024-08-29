Людмила Самсонова одержала волевую победу над Боузковой во втором круге US Open — 2024

16-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий круг US Open — 2024. В матче второго раунда она обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 48 минут. За это время Самсонова выполнила 12 эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три из шести брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре подачи навылет, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале обыграла белоруску Арину Соболенко.