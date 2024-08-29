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Стаббс – о Рыбакиной: восемь снятий в году — это ужасно. С ней что-то происходит

Стаббс – о Рыбакиной: восемь снятий в году — это ужасно. С ней что-то происходит
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Бывшая первая ракетка мира в парном разряде, победительница шести турниров «Большого шлема» (в паре и миксте) Ренне Стаббс выразила тревогу из-за снятия чемпионки Уимблдона-2022 казахстанки Елены Рыбакиной с US Open – 2024.

«Очевидно, что что-то происходит. Не хочу спекулировать, но это крайне необычная ситуация. Восемь снятий в этом году, теперь неизвестная травма на US Open. Мне просто кажется, что здесь что-то происходит, это не нормальная ситуация. Я видела её в последние пару дней, выглядела она неважно. Я много лет вижу её в туре, знаю, как она выглядит, когда счастлива, здорова и хорошо играет. Когда она хорошо играет, на этой поверхности она одна из лучших, если не лучший игрок в мире. Так что с ней происходит, мне кажется, что-то больше, чем мы себе представляем. Это ужасно. Это грустно. Она такой милый человек, с ней так приятно находиться. Мы желаем ей всего наилучшего и надеемся, она найдёт то, что ей нужно», — приводит слова Стаббс The Tennis Letter.

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