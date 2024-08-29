«Не хочу отвечать на его слова». Синнер — о провокации Кирьоса на фоне допинг-скандала

Первую ракетку мира итальянца Янника Синнера спросили, как бы он отреагировал, если бы Ник Кирьос взял у него интервью. Ранее австралиец заявил, что Синнера нужно дисквалифицировать после новостей о положительных допинг-тестах итальянца.

«Я не хочу отвечать на его слова. Каждый волен говорить всё, что угодно. Это нормально. Не знаю, что сказать. Может быть, я сейчас говорю так, а потом моя реакция будет другой. Я из тех, кто довольно быстро всё забывает. Каждый говорит, что считает нужным», — сказал Синнер на пресс-конференции.

20 августа, Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Однако Янник избежал дисквалификации.