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Дмитрий Турсунов назвал причины поражения Мирры Андреевой во втором круге US Open — 2024

Дмитрий Турсунов назвал причины поражения Мирры Андреевой во втором круге US Open — 2024
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Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов прокомментировал поражение Мирры Андреевой во втором круге US Open — 2024. Андреева проиграла американке Эшлин Крюгер со счётом 1:6, 4:6.

US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 20:35 МСК
Мирра Андреева
23
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Эшлин Крюгер
59
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер

«Думаю, что все ожидали от Мирры успехов на этом турнире. Я тоже за неё болею, хотелось увидеть её во второй неделе. Но сегодня Эшлин Крюгер оказалась на высоте, не дала Мирре играть в теннис. Возможно, она не отошла от вчерашнего парного матча тяжёлого. Сегодня, наверное, не её день. Но, в целом, это не она подарила матч, а соперница её обыграла», — сказал Турсунов в интервью BetBoom Tennis.

Следующей соперницей Крюгер на US Open станет россиянка Людмила Самсонова. US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф.

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