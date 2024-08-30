Дмитрий Турсунов назвал причины поражения Мирры Андреевой во втором круге US Open — 2024

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов прокомментировал поражение Мирры Андреевой во втором круге US Open — 2024. Андреева проиграла американке Эшлин Крюгер со счётом 1:6, 4:6.

«Думаю, что все ожидали от Мирры успехов на этом турнире. Я тоже за неё болею, хотелось увидеть её во второй неделе. Но сегодня Эшлин Крюгер оказалась на высоте, не дала Мирре играть в теннис. Возможно, она не отошла от вчерашнего парного матча тяжёлого. Сегодня, наверное, не её день. Но, в целом, это не она подарила матч, а соперница её обыграла», — сказал Турсунов в интервью BetBoom Tennis.

Следующей соперницей Крюгер на US Open станет россиянка Людмила Самсонова. US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф.