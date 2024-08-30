«Ненависти, конечно, много». Свёнтек — о хейте в социальных сетях

Польская теннисистка первая ракетка мира Ига Свёнтек высказалась о хейте в социальных сетях.

«Могу сказать, что я почти не проверяю почту. Я читаю сообщения только от близких, и людей, которых я добавила в основную папку. Но ненависти, конечно, много», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Ранее Свёнтек вышла в третий круг US Open – 2024. В матче второго круга 23-летняя Свёнтек (1) обыграла Эну Сибахару (Q). Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:1. Турнир проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.