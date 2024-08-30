Павел Котов вместе с Тьяго Уайлдом потерпел поражение на старте парного US Open — 2024
Поделиться
Российский теннисист Павел Котов вместе с бразильцем Тьяго Уайлдом не смог пробиться в 1/16 финала Открытого чемпионата США – 2024 в парном разряде.
US Open — парный разряд (м). 1-й круг
29 августа 2024, четверг. 19:55 МСК
Павел Котов
Тьяго Уайлд
П. Котов Т. Уайлд
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Роберто Карбальес-Баэна
Федерико Кория
Р. Карбальес-Баэна Ф. Кория
В матче первого круга Котов и Уайлд со счётом 5:7, 4:6 проиграли Роберто Карбальес-Баэне (Испания) и Федерико Кории (Аргентина). Встреча дуэтов продлилась 1 час и 25 минут. В её рамках Котов и Уайлд один раз подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету испанца и аргентинца ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.
Парный турнир US Open — 2024 у мужчин продлится до шестого сентября. Действующими чемпионами соревнований являются американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери.
Комментарии
- 30 августа 2024
-
00:57
-
00:51
-
00:49
-
00:39
- 29 августа 2024
-
23:53
-
23:40
-
23:15
-
23:05
-
22:50
-
22:36
-
22:27
-
22:15
-
21:55
-
21:50
-
21:41
-
21:39
-
21:17
-
20:56
-
20:55
-
20:45
-
20:41
-
20:32
-
20:29
-
20:15
-
19:36
-
19:28
-
19:27
-
19:04
-
18:54
-
18:54
-
18:35
-
18:26
-
17:38
-
16:30
-
15:55