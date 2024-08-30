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Павел Котов вместе с Тьяго Уайлдом потерпел поражение на старте парного US Open — 2024

Павел Котов вместе с Тьяго Уайлдом потерпел поражение на старте парного US Open — 2024
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Российский теннисист Павел Котов вместе с бразильцем Тьяго Уайлдом не смог пробиться в 1/16 финала Открытого чемпионата США – 2024 в парном разряде.

US Open — парный разряд (м). 1-й круг
29 августа 2024, четверг. 19:55 МСК
Павел Котов
Россия
Павел Котов
Тьяго Уайлд
Бразилия
Тьяго Уайлд
П. Котов Т. Уайлд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Роберто Карбальес-Баэна
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Федерико Кория
Аргентина
Федерико Кория
Р. Карбальес-Баэна Ф. Кория

В матче первого круга Котов и Уайлд со счётом 5:7, 4:6 проиграли Роберто Карбальес-Баэне (Испания) и Федерико Кории (Аргентина). Встреча дуэтов продлилась 1 час и 25 минут. В её рамках Котов и Уайлд один раз подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету испанца и аргентинца ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Парный турнир US Open — 2024 у мужчин продлится до шестого сентября. Действующими чемпионами соревнований являются американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери.

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