Павел Котов вместе с Тьяго Уайлдом потерпел поражение на старте парного US Open — 2024

Российский теннисист Павел Котов вместе с бразильцем Тьяго Уайлдом не смог пробиться в 1/16 финала Открытого чемпионата США – 2024 в парном разряде.

В матче первого круга Котов и Уайлд со счётом 5:7, 4:6 проиграли Роберто Карбальес-Баэне (Испания) и Федерико Кории (Аргентина). Встреча дуэтов продлилась 1 час и 25 минут. В её рамках Котов и Уайлд один раз подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету испанца и аргентинца ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Парный турнир US Open — 2024 у мужчин продлится до шестого сентября. Действующими чемпионами соревнований являются американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери.