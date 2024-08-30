Шнайдер и Носкова не смогли выйти во второй круг парного разряда US Open — 2024

Российская теннисистка Диана Шнайдер вместе с Линдой Носковой завершили выступление в парном разряде Открытого чемпионата США — 2024. В матче первого круга они уступили Хэрриет Дарт (Великобритания) и Диан Парри (Франция). Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:7.

Матч продолжался 2 часа 6 минут. В рамках встречи Шнайдер и Носкова выполнили две подачи навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Дарт и Парри четыре эйса, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Открытый чемпионат США — 2024 станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.