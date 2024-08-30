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С. Жилле / Й. Фли — М. Кецманович / Р. Сафиуллин, результат матча 30 августа 2024, счет 2:1 (6:4, 6:7, 6:2), 1-й круг US Open

Сафиуллин и Кецманович проиграли паре из Бельгии в первом круге US Open — 2024
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В ночь с 29 на 30 августа мск в Нью-Йорке (США) завершился матч 1-го круга US Open — 2024 в мужском парном разряде между парой российского теннисиста Романа Сафиуллина и Миомира Кецмановича из Сербии и бельгийцами Сандером Жилле и Йораном Флигеном. Победу в трёх партиях одержали бельгийские спортсмены — 6:4, 6:7 (6:8), 6:2.

US Open — парный разряд (м). 1-й круг
29 августа 2024, четверг. 23:05 МСК
Сандер Жилле
Бельгия
Сандер Жилле
Йоран Флиген
Бельгия
Йоран Флиген
С. Жилле Й. Флиген
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 6 6
4 		7 8 2
         
Миомир Кецманович
Сербия
Миомир Кецманович
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
М. Кецманович Р. Сафиуллин

Продолжительность матча составила 2 часа 17 минут. Жилле и Флиген пять раз подали навылет, четыре раза допустили двойную ошибку и реализовали три из пяти брейк-пойнтов. Сафиуллин и Кецманович выполнили три эйса при семи двойных ошибках и не выиграли за матч ни одного брейк-пойнта из семи заработанных.

Во 2-м круге Жилле и Флиген сыграют с парой Марсело Аревало из Сальвадора и хорвата Мате Павича.

Календарь матчей US Open - 2024
Турнирная сетка US Open - 2024
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