Павлюченкова вышла в третий круг US Open, где сыграет со Свёнтек

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго круга она обыграла итальянку Элизабетт Коччаретто со счётом 7:5, 6:1, 6:2.
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Продолжительность встречи составила 2 час 24 минуты. За это время Павлюченкова выполнила четыре эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала семь из десяти брейк-пойнтов. На счету Коччаретто две подачи навылет, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.
В следующем круге Павлюченкова сыграет с Игой Свёнтек.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.
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