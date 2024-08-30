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Павлюченкова вышла в третий круг US Open, где сыграет со Свёнтек

Павлюченкова вышла в третий круг US Open, где сыграет со Свёнтек
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго круга она обыграла итальянку Элизабетт Коччаретто со счётом 7:5, 6:1, 6:2.

US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 23:40 МСК
Элизабетта Коччаретто
65
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		1 2
5 		6 6
         
Анастасия Павлюченкова
27
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Продолжительность встречи составила 2 час 24 минуты. За это время Павлюченкова выполнила четыре эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала семь из десяти брейк-пойнтов. На счету Коччаретто две подачи навылет, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

В следующем круге Павлюченкова сыграет с Игой Свёнтек.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

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