Фабиан Марожан – Даниил Медведев: россиянин взял первый сет в матче US Open
Поделиться
В эти минуты проходит матч второго круга Открытого чемпионата США, в котором российский теннисист Даниил Медведев встречается с венгром Фабианом Марожаном.
US Open (м). 2-й круг
30 августа 2024, пятница. 02:10 МСК
51
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
3-й сет
0 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|
|6
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Россиянин выиграл первый сет со счётом 6:3. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию матча.
Отметим, это первая личная встреча между Медведевым и Марожаном.
Победитель этой пары в третьем круге встретится с итальянцем Флавио Коболли, который в своём матче второго круга обыграл бельгийца Зузу Бергса.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 августа 2024
-
03:19
-
02:47
-
02:12
-
01:28
-
00:57
-
00:51
-
00:49
-
00:39
- 29 августа 2024
-
23:53
-
23:40
-
23:15
-
23:05
-
22:50
-
22:36
-
22:27
-
22:15
-
21:55
-
21:50
-
21:41
-
21:39
-
21:17
-
20:56
-
20:55
-
20:45
-
20:41
-
20:32
-
20:29
-
20:15
-
19:36
-
19:28
-
19:27
-
19:04
-
18:54
-
18:54
-
18:35