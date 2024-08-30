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Фабиан Марожан – Даниил Медведев: россиянин взял первый сет в матче US Open

В эти минуты проходит матч второго круга Открытого чемпионата США, в котором российский теннисист Даниил Медведев встречается с венгром Фабианом Марожаном.

Россиянин выиграл первый сет со счётом 6:3. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию матча.

Отметим, это первая личная встреча между Медведевым и Марожаном.

Победитель этой пары в третьем круге встретится с итальянцем Флавио Коболли, который в своём матче второго круга обыграл бельгийца Зузу Бергса.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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