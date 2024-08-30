Экс-чемпионка US Open Наоми Осака проиграла во 2-м круге Каролине Муховой

В ночь с 29 на 30 августа мск в Нью-Йорке (США) завершился матч 2-го круга US Open — 2024 в женском одиночном разряде между бывшей первой ракеткой мира и победительницей турнира в 2020 году Наоми Осакой (Япония) и 52-й в рейтинге WTA Каролиной Муховой (Чехия). Победу в двух сетах одержала Мухова — 6:3, 7:6 (7:5).

Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты. Мухова семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из семи брейк-пойнтов. Осака выполнила шесть эйсов при четырёх двойных ошибках и выиграла за матч один брейк-пойнт из трёх заработанных.

В 3-м круге US Open — 2024 Каролина Мухова встретится с 38-й ракеткой мира российской теннисисткой Анастасией Потаповой.