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Наоми Осака — Каролина Мухова, результат матча 30 августа 2024, счет 0:2 (3:6, 6:7), 2-й круг US Open — 2024

Экс-чемпионка US Open Наоми Осака проиграла во 2-м круге Каролине Муховой
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В ночь с 29 на 30 августа мск в Нью-Йорке (США) завершился матч 2-го круга US Open — 2024 в женском одиночном разряде между бывшей первой ракеткой мира и победительницей турнира в 2020 году Наоми Осакой (Япония) и 52-й в рейтинге WTA Каролиной Муховой (Чехия). Победу в двух сетах одержала Мухова — 6:3, 7:6 (7:5).

US Open (ж). 2-й круг
30 августа 2024, пятница. 02:15 МСК
Наоми Осака
88
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		7 7
         
Каролина Мухова
52
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты. Мухова семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из семи брейк-пойнтов. Осака выполнила шесть эйсов при четырёх двойных ошибках и выиграла за матч один брейк-пойнт из трёх заработанных.

В 3-м круге US Open — 2024 Каролина Мухова встретится с 38-й ракеткой мира российской теннисисткой Анастасией Потаповой.

Календарь матчей US Open - 2024
Турнирная сетка US Open - 2024
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