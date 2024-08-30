Даниил Медведев вышел в третий круг US Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго круга он обыграл венгра Фабиана Марожана со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:5).
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Продолжительность встречи составила 2 час 7 минут. За это время Марожан выполнил два эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. На счету Медведева восемь подач навылет, десять двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 14.
В следующем круге Медведев сыграет с итальянцем Флавио Коболли, который в своём матче второго круга обыграл бельгийца Зузу Бергса.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.
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