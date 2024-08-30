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Даниил Медведев вышел в третий круг US Open

Даниил Медведев вышел в третий круг US Open
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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго круга он обыграл венгра Фабиана Марожана со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:5).

US Open (м). 2-й круг
30 августа 2024, пятница. 02:10 МСК
Фабиан Марожан
51
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		2 6 5
6 		6 7 7
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Продолжительность встречи составила 2 час 7 минут. За это время Марожан выполнил два эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. На счету Медведева восемь подач навылет, десять двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 14.

В следующем круге Медведев сыграет с итальянцем Флавио Коболли, который в своём матче второго круга обыграл бельгийца Зузу Бергса.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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