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Янник Синнер рассказал, какой совет даёт всем спортсменам

Янник Синнер рассказал, какой совет даёт всем спортсменам
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Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, какой совет даёт всем спортсменам.

«Когда ты молод, ты много беспокоишься о своей репутации, и все, что о тебе говорят, кажется тебе важным. Вот почему я всегда советую всем спортсменам иметь рядом с собой людей, которые любят их и ценят их такими, какие они есть», — приводит слова Синнера Punto de Break.

Напомним, ранее Синнер попал в допинговый скандал.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Янник Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Он избежал дисквалификации по решению ITIA, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.

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